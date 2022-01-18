В Казахстане заявили, что в беспорядках участвовали экстремисты

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Спецслужбы Казахстана установили, что в беспорядках участвовали члены радикальных экстремистских организаций. Об этом заявил государственный секретарь республики Ерлан Карин, слова которого передает РИА Новости.

Помимо этого, казахстанские радикалы из зарубежных экстремистских организаций попытались использовать данные события для развязывания новых атак. Он подчеркнул, что эти попытки своевременно предотвратили.

Также спецслужбы зафиксировали, что в 20-х числах декабря на территорию Казахстана одновременно прибыла группа иностранных граждан, которые 7 и 8 января пытались покинуть республику разными маршрутами.

Карин сообщил, что режим антитеррористической операции сохранится в некоторых регионах, несмотря на завершение с 19 января действия чрезвычайного положения.

15 января из Казахстана в Россию вернулись 18 самолетов с российскими миротворцам. Они также прибыли в аэропорт Чкаловский. Еще 14 самолетов с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ прибыли в РФ в аэропорт города Иваново 15 января.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года, после того как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии выступления переросли в беспорядки.

В связи с волнениями президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.

13 января миротворцы начали передачу охраняемых объектов Казахстана республиканским правоохранительным органам, а также подготовку к возвращению в пункты постоянного базирования.

