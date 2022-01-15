14 самолетов с российскими миротворцами вернулись из Казахстана

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

14 самолетов с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ вернулись из Казахстана в Россию. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

"Все 10 самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на аэродром Северный (город Иваново)", – говорится в сообщении.

Еще четыре самолета ВКС РФ – по два Ан-124 и Ил-76 – приземлились в подмосковном аэродроме Чкаловский. В настоящий момент выполняется разгрузка техники и вооружений. Затем на обоих аэродромах пройдут торжественные мероприятия, после которых военнослужащие отправятся к местам постоянной дислокации.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года, после того как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии выступления переросли в беспорядки.

В связи с волнениями президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы. 13 января миротворцы начали передачу охраняемых объектов Казахстана республиканским правоохранительным органам, а также подготовку к возвращению в пункты постоянного базирования.

