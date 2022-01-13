У митингующих и участников беспорядков в Казахстане были разные цели – Путин

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Протестующие против повышения цен на газ и зачинщики беспорядков в Казахстане в своих действиях руководствовались разными целями. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Разумеется, что <...> те люди, которые выступали за понижение цен на энергоносители, и те, которые с оружием в руках по несколько суток вели боевые действия с вооруженными силами, – это совсем разные люди, и у них разные цели", – передает слова президента ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что силы ОДКБ выполнили свою задачу по стабилизации внутриполитической ситуации в Казахстане и теперь могут возвращаться домой. Он напомнил, что миротворцам удалось взять под контроль важные объекты, в том числе инфраструктурные, что позволило казахстанским силовикам сосредоточиться на проведении спецопераций внутри страны.

Шойгу в свою очередь отметил, что вывод миротворческих сил продлится еще пять дней по мере передачи охраняемых объектов местным властям.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года, после того как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии выступления переросли в беспорядки.

В связи с волнениями президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы. 13 января миротворцы начали передачу охраняемых объектов Казахстана республиканским правоохранительным органам, а также подготовку к возвращению в пункты постоянного базирования.

