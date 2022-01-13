Силы ОДКБ начали передачу охраняемых объектов правоохранительным органам Казахстана

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Миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приступили к передаче охраняемых объектов Казахстана республиканским правоохранительным органам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Также коллективные силы ОДКБ начали подготовку техники и снаряжения к транспортировке самолетами ВКС России в пункты постоянного базирования. Возвращение миротворческих сил в свои страны будет осуществляться при содействии казахстанской стороны.

13 января Комитет национальной безопасности сообщил об отмене красного уровня террористической опасности в городах Нур-Султан и Шымкент, а также в 12 областях республики. Как утверждают в КНБ, обстановка в данных регионах полностью стабилизирована.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.

В связи с волнениями президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.