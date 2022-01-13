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В мире

07:22

Красный уровень террористической угрозы отменен в 14 регионах Казахстана

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Красный уровень террористической опасности отменен в 14 регионах Казахстана. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы Комитета национальной безопасности.

Как утверждают в комитете, обстановка в данных регионах полностью стабилизирована. В частности, речь идет о территориях городов Нур-Султан, Шымкент, а также Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областях.

"В городе Алма-Аты, Алматинской и Жамбылской областях реализуются меры по установлению и задержанию террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков", – говорится в заявлении.

Там подчеркнули, что антитеррористическая операция в трех перечисленных регионах страны продолжается.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой оказать помощь в вопросе стабилизации обстановки внутри страны, после чего организация приняла решение направить в республику миротворческие силы.

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