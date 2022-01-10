Звонки в Россию из Казахстана будут бесплатными в период режима ЧП

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Во время режима чрезвычайного положения в Казахстане телефонная связь для российских абонентов будет бесплатной. Речь идет о входящих и исходящих вызовах, СМС-сообщениях для абонентов операторов МТС, "Билайн", "МегаФон" и Tele2. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Бесплатная связь будет доступна россиянам с 12 по 19 января 2022 года. Это позволит бесплатно связываться с диппредставительствами и авиакомпаниями.

При этом избежать чрезмерной нагрузки на сеть позволит лимит на бесплатную связь. По предварительной информации, время телефонных разговоров не должно превышать 120 минут в сутки на каждого абонента.

"Все, кто находился в роуминге на территории Казахстана с 5 января, смогут запросить перерасчет расходов у своего оператора. Эти средства могут быть использованы для оплаты услуг связи в будущем", – говорится в сообщении.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой оказать помощь в вопросе стабилизации обстановки внутри страны, после чего организация приняла решение направить в республику миротворческие силы.

