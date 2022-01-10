Эксперт заявил, что Казахстан хотели превратить в антироссийское государство

17:41
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В ходе протестов в Казахстане были использованы майданные технологии. Это делалось для превращения страны в еще одно антироссийское государство, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
По его словам, в Казахстане были протестующие, боевики, экономические лозунги. К тому же, отметил Безпалько, все началось в праздники, когда этого никто не ожидал.
"Я думаю, что да, это очевидно майданные технологии с целью превратить Казахстан в еще одно ярко антироссийское государство, как Украина, чтобы усилить давление на Россию", – цитирует эксперта РИА Новости.
Он также отметил, что ситуация в Казахстане вписывается в концепцию США, о которой ранее говорил бывший советник экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Джон Болтон. По словам Безпалько, Болтон говорил о разжигании конфликтов по всему постсоветскому пространству.
"Он там упоминал Приднестровье, Закавказье, но те, кто принимает решения, посчитали необходимым зажечь Казахстан, потому что там ситуация назрела и Казахстан представляет больше проблем для России, чем Приднестровье", – подчеркнул эксперт.
Безпалько считает, что на такое решение могла повлиять и политика сближения Казахстана с Россией. По словам специалиста, на сходство с событиями на Майдане указывает и участие иностранных наемников. Безпалько выразил уверенность, что в протестах участвовали исламистские группировки, которые пользуются определенной поддержкой иностранных спецслужб.
"Они с ними сотрудничают, получают от них ресурсы, определенную информацию, а те их используют в качестве тарана. Таким образом, исламисты решают свои задачи – достижение власти, уничтожение светского режима, а крупные геополитические игроки достигают своих целей: например, усилить давление на РФ с юга", – подчеркнул эксперт.
Он заключил, что Казахстану необходимо найти неопровержимые доказательства перед обвинением конкретных стран.
"Кроме того, это станет предметом торга – у нас есть доказательства, мы можем устроить скандал, или же давайте договоримся", – сказал Безпалько.
Ранее Владимир Путин заявил, что в Казахстане применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов. По его словам, использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.
На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой оказать помощь в вопросе стабилизации обстановки внутри страны, после чего организация приняла решение направить в республику миротворческие силы.
Люди начали приносить цветы к посольству Казахстана в Москве
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