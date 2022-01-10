Песков назвал неожиданностью произошедшие в Казахстане события

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Ситуация, которая произошла в Казахстане, стала неожиданностью как для властей государства, так и для РФ и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Но слаженность действий, уровень координации и состояние развитых союзнических отношений позволили, несмотря на это, все-таки должным образом отреагировать на эти вызовы", – цитирует Пескова ТАСС.

По мнению пресс-секретаря, силовые структуры Казахстана в ходе протестов в республике работали результативно и проявили героизм.

"Это, конечно, эффективные действия казахстанских силовиков, героические действия", – заявил Песков, отвечая на вопрос о причинах такого оперативного предотвращения действий протестующих.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.

К настоящему времени, по словам мэра Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева, в стране идет постепенная нормализация жизнедеятельности города. Все городские службы работают в тесном взаимодействии с Антитеррористическим центром.

