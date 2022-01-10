Песков назвал неожиданностью произошедшие в Казахстане события

13:33
Фото: ТАСС/Турар Казангапов
Ситуация, которая произошла в Казахстане, стала неожиданностью как для властей государства, так и для РФ и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Но слаженность действий, уровень координации и состояние развитых союзнических отношений позволили, несмотря на это, все-таки должным образом отреагировать на эти вызовы", – цитирует Пескова ТАСС.
По мнению пресс-секретаря, силовые структуры Казахстана в ходе протестов в республике работали результативно и проявили героизм.
"Это, конечно, эффективные действия казахстанских силовиков, героические действия", – заявил Песков, отвечая на вопрос о причинах такого оперативного предотвращения действий протестующих.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.
К настоящему времени, по словам мэра Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева, в стране идет постепенная нормализация жизнедеятельности города. Все городские службы работают в тесном взаимодействии с Антитеррористическим центром.
Путин оценил действия ОДКБ в Казахстане
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: