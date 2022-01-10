Путин заявил об использовании в Казахстане майданных технологий

Фото: AP Photo/Vladimir Tretyakov

В Казахстане применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов, заявил Владимир Путин на саммите ОДКБ.

"Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент (Казахстана Касым-Жомарт. – Прим. ред.) Токаев только что и сказал, в том числе прошедших, очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом", – цитирует Путина телеканал "Россия 24".

В свою очередь, Касым-Жомарт Токаев на сессии ОДКБ заявил, что главной целью террористов были попытка подрыва конституционного строя, институтов управления и захват власти.

К настоящему времени, по словам мэра Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева, в стране идет постепенная нормализация жизнедеятельности города. По его словам, все городские службы работают в тесном взаимодействии с Антитеррористическим центром.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

