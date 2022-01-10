Ущерб от беспорядков в Казахстане может достичь 3 млрд долларов

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Экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может достичь 2–3 миллиардов долларов. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Токаев отметил, что не сомневается, что это была террористическая атака.

"Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики из Ближнего Востока", – заявил президент Казахстана.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.

Токаев обратился к ОДКБ с просьбой оказать помощь в вопросе стабилизации обстановки внутри страны, после чего организация приняла решение направить в республику миротворческие силы.

