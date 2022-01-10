Матвиенко заявила о готовности России поддерживать Казахстан

Фото: ТАСС/URA.RU/Vladimir Zhabrikov

Россия высоко оценивает действия властей Казахстана по стабилизации обстановки в стране и готова и далее поддерживать республику в любых трудностях. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в телеграмме председателю сената Казахстана Маулену Ашимбаеву, текст которой опубликован в "Парламентской газете".

"Высоко оцениваем уверенные и последовательные действия руководства Казахстана по установлению конституционного порядка. Готовы и далее поддерживать вас в преодолении любых трудностей", – написала Матвиенко.

Сенатор отметила, что Совет Федерации решительно осуждает действия организаторов беспорядков, охарактеризовав их как бандитско-террористический акт, повлекший гибель людей и создавший угрозу не только для самого Казахстана, но и соседних государств. Все виновники данных событий понесут заслуженное наказание, заключила Матвиенко.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой оказать помощь в вопросе стабилизации обстановки внутри страны, после чего организация приняла решение направить в республику миротворческие силы.

