Токаев объявил о выводе миротворцев ОДКБ из Казахстана 13 января

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Вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 13 января. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании Оперативного штаба.

"У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней", – цитирует Токаева РИА Новости.

До этого президент Казахстана объявил о завершении основной миссии миротворческих сил ОДКБ в республике. Он уточнил, что вывод войск займет не более десяти дней.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что миротворческие силы ОДКБ завершат выполнение задач после полной стабилизации ситуации в Казахстане. Он напомнил, что сегодня военнослужащие выполняют задачи по охране важных государственных и социальных объектов.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. По последним данным МВД, в уличных столкновениях погибли 17 сотрудников силовых ведомств.

