Миротворцы ОДКБ завершат миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки

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Миротворческие силы ОДКБ завершат выполнение задач после полной стабилизации ситуации в Казахстане, сообщил на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он напомнил, что сегодня военнослужащие выполняют задачи по охране важных государственных и социальных объектов республики. По словам Шойгу, личный состав и техника были доставлены в Казахстан самолетами ВКС РФ в кратчайшие сроки.

"Это стало возможным благодаря высокой слаженности и оперативности действий вооруженных сил государств – членов ОДКБ, достигнутых в результате совместных учений, а также опыта, полученного в ходе развертывания российских войск в Сирии и миротворческого контингента в Нагорном Карабахе", – цитирует министра РИА Новости.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии миротворческих сил ОДКБ в республике. Он уточнил, что вывод войск начнется 13 января и займет не более десяти дней.

До этого в пресс-службе президента Казахстана сообщили о стабилизации обстановки в республике. Отмечалось, что к административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения был привлечен 2 161 человек.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. По последним данным МВД, в уличных столкновениях погибли 17 сотрудников силовых ведомств.

