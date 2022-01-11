Власти Казахстана заявили о стабилизации обстановки в республике

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана отмечает стабилизацию обстановки в республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"Острых деструктивных проявлений не фиксируется. Система "Киберщит" функционирует в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Отмечается, что к административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения был привлечен 2 161 человек. По фактам убийств, хулиганства, нападений на представителей власти и здания госорганов возбуждено 288 уголовных дел.

"Со дня объявления антитеррористической операции по стране начато 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и убийствам", – указано в материале.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате 10 января были задержаны более 1,2 тысячи участников беспорядков. Правоохранители изъяли 31 единицу огнестрельного оружия и 1 428 боеприпасов.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.

