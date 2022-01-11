Власти Казахстана заявили о стабилизации обстановки в республике

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана отмечает стабилизацию обстановки в республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
"Острых деструктивных проявлений не фиксируется. Система "Киберщит" функционирует в штатном режиме", – говорится в сообщении.
Отмечается, что к административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения был привлечен 2 161 человек. По фактам убийств, хулиганства, нападений на представителей власти и здания госорганов возбуждено 288 уголовных дел.
"Со дня объявления антитеррористической операции по стране начато 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и убийствам", – указано в материале.
Ранее сообщалось, что в Алма-Ате 10 января были задержаны более 1,2 тысячи участников беспорядков. Правоохранители изъяли 31 единицу огнестрельного оружия и 1 428 боеприпасов.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.
На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.
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