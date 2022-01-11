Самолеты ВКС РФ вывезли из Казахстана более 1,7 тыс россиян и иностранцев

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Российские военные самолеты эвакуировали из Казахстана 1 719 граждан России и других государств. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

"10 января <...> доставлено из Республики Казахстан в Москву 258 человек, из них 247 россиян", – говорится в сообщении.

Кроме того, по просьбе посольств Австрии и Венгрии в Россию были доставлены два дипломата со своими семьями.

В пресс-службе военного ведомства отметили, что эвакуированные на родину граждане прибыли в Алма-Ату в качестве туристов на новогодние праздники. Из-за обострения ситуации они были вынуждены оставаться в гостиницах и у родственников.

"Находясь в отелях, они обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию Российской Федерации", – указано в материале.

Ранее посольство РФ в Казахстане анонсировало вывозные рейсы для граждан России из Алма-Аты. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, работа по возвращению россиян домой будет продолжена.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. По последним данным МВД республики, в уличных столкновениях погибли 17 сотрудников силовых ведомств.