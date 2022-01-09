Первые три самолета Минобороны с россиянами вылетели из Алма-Аты в РФ

Фото: министерство обороны России/ТАСС

Российские военные приступили к эвакуации россиян из Алма-Аты, первые три военно-транспортных самолета вылетели в аэропорт Чкаловский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на консульство РФ в Алма-Ате.

"Первые три самолета по 100 человек в каждом вылетели в аэропорт Чкаловский", – сказал консул-советник Владимир Малышев.

Он пояснил. что эвакуация российских граждан будет продолжаться до тех пор, пока из Казахстана не будут вывезены все желающие.

"Да, будут, пока всех не вывезем. Все ли полетят в Чкаловский – вопрос. Возможно, не все", – заявил Малышев.

По его словам, в воскресенье на родину могут вылететь еще около 500 россиян.

"А может, и больше. Народ прибывает. Всех за один день планируем отправить", – заключил консул.

Ранее в посольстве РФ в Казахстане сообщили, что на 9 января запланированы два вывозных рейса из Алма-Аты для россиян. Отмечалось, что самолеты военно-транспортной авиации министерства обороны России вылетят в Иваново и Оренбург.