В Мининдустрии Казахстана рассказали, когда возобновит работу аэропорт Алма-Аты

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Аэропорт Алма-Аты технически готов к открытию, однако воздушная гавань возобновит работу только после стабилизации обстановки в стране. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства индустрии Казахстана сообщает РИА Новости.

В ведомстве также добавили, что в воскресенье, 9 января, в Казахстане открыты все дороги республиканского значения, движение автотранспорта обеспечено.

Ранее в посольстве РФ в Казахстане сообщили, что на 9 января запланированы два вывозных рейса из Алма-Аты для россиян. Самолеты военно-транспортной авиации министерства обороны России вылетят в Иваново и Оренбург.

Сбор россиян в терминале аэропорта Алма-Аты назначен на 14:00. При себе необходимо иметь действующие паспорта, а личные вещи собирать по принципу "один пассажир – одно место ручного багажа".

Погрузка крупного багажа на борт осуществляться не будет. В дипмиссии напомнили, что предоставляемые лайнеры не оборудованы привычными для обычных пассажирских перевозок удобствами.