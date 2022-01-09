В Мининдустрии Казахстана рассказали, когда возобновит работу аэропорт Алма-Аты

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Фото: Москва 24/Александр Горностаев
Аэропорт Алма-Аты технически готов к открытию, однако воздушная гавань возобновит работу только после стабилизации обстановки в стране. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства индустрии Казахстана сообщает РИА Новости.
В ведомстве также добавили, что в воскресенье, 9 января, в Казахстане открыты все дороги республиканского значения, движение автотранспорта обеспечено.
Ранее в посольстве РФ в Казахстане сообщили, что на 9 января запланированы два вывозных рейса из Алма-Аты для россиян. Самолеты военно-транспортной авиации министерства обороны России вылетят в Иваново и Оренбург.
Сбор россиян в терминале аэропорта Алма-Аты назначен на 14:00. При себе необходимо иметь действующие паспорта, а личные вещи собирать по принципу "один пассажир – одно место ручного багажа".
Погрузка крупного багажа на борт осуществляться не будет. В дипмиссии напомнили, что предоставляемые лайнеры не оборудованы привычными для обычных пассажирских перевозок удобствами.
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