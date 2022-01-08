В аэропорту Алма-Аты запланированы рейсы для вывоза россиян

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Посольство РФ в Казахстане сообщило об организации двух вывозных рейсов для россиян из Алма-Аты. Они запланированы на воскресенье, 9 января, сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

"9 января 2022 года с 17:00 до 18:00 из международного аэропорта этого города по маршрутам Алматы – Иваново и Алматы – Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации министерства обороны России для доставки россиян на родину", – заявили в посольстве.

Сбор россиян в терминале аэропорта Алма-Аты назначен на 14:00. При себе необходимо иметь действующие паспорта, а личные вещи собирать по принципу "один пассажир – одно место ручного багажа". Погрузка крупного багажа на борт осуществляться не будет.

В дипмиссии напомнили пассажирам, что предоставляемые лайнеры не оборудованы привычными для обычных пассажирских перевозок удобствами.

Также в посольстве попросили распространить информацию об организации вывозных рейсов среди "родственников, знакомых или иных лиц, заинтересованных в возвращении в Россию".

Ранее сообщалось, что военно-транспортный самолет уже доставил в Москву из Алма-Аты 25 российских туристов. Отмечается, что изначально граждане России прилетели в Казахстан на новогодние каникулы на один из горнолыжных курортов Алма-Аты, а после начала протестов обратились за содействием в эвакуации к миротворческому контингенту РФ.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. По последним данным, в республике за беспорядки задержали более 4 тысяч человек, среди них есть иностранцы.