В Казахстане возобновляется внутреннее и международное авиасообщение

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Казахстан возобновляет внутреннее и международное авиасообщение. Об этом сообщает телеканал "Хабар 24".

С 15:00 по московскому времени самолеты полетят в Атырау, Шымкент, Туркестан, Дубай и Москву.

Ранее стало известно, что аэропорт Алма-Аты перешел под полный контроль миротворцев РФ и правоохранительных органов Казахстана. До этого замруководителя администрации президента республики Даурен Абаев сообщил о восстановлении правопорядка во всех регионах страны.

Беспорядки в Казахстане начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

В связи с протестами президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы. В регион уже прибыли первые подразделения контингента РФ миротворческих сил альянса.

