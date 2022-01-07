В Казахстане введен "критический красный" уровень террористической опасности – СМИ

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На всей территории Казахстана введен "критический красный" уровень террористической опасности. Об этом в пятницу, 7 января, со ссылкой на антитеррористический центр сообщает агентство Tengrinews.kz.

Уточняется, что при действии такого режима спецслужбам разрешается производить личный досмотр вещей, транспортных средств, а также запрещать или ограничивать движение. Помимо этого, разрешается беспрепятственно проникать в любые помещения, включая жилые.

Ранее сообщалось, что в пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу по ситуации в республике.

Утром он провел совещание контртеррористического штаба, где призвал продолжать в стране контртеррористическую операцию до полного уничтожения боевиков.

По словам президента Казахстана, ситуация находится на контроле, однако оружие по-прежнему применяется, кроме того, наносится ущерб имуществу граждан. Токаев также подчеркнул, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах Казахстана.

Ранее российский политолог и востоковед Евгений Сатановский заявил, что за беспорядками в Казахстане стоят профессиональные группировки боевиков-исламистов, а не мирные граждане.

Эксперт обратил внимание, что у так называемых "мирных" протестующих есть навык ведения уличных боев, они координируют свои действия по всей территории страны. По словам Сатановского, они сталкиваются с силовиками не так, как это делали бы обычные жители Казахстана.

Беспорядки в Казахстане начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.