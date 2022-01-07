Токаев призвал продолжать спецоперацию в Казахстане до полного уничтожения боевиков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал продолжать в стране контртеррористическую операцию до полного уничтожения боевиков.

Об этом он заявил в пятницу, 7 января, в ходе совещания контртеррористического штаба, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Он отметил, что ситуация находится на контроле, однако оружие по-прежнему применяется, кроме того, наносится ущерб имуществу граждан. Токаев также подчеркнул, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах Казахстана.

В ходе совещания президент Казахстана отметил, что ему доложили о том, что в страну начали прибывать подразделения миротворческого контингента ОДКБ, чтобы оказать содействие в наведении порядка.

Ранее республиканский телеканал "Хабар 24" со ссылкой на МВД сообщил, что в ходе спецоперации в Казахстане было уничтожено 26 вооруженных преступников, еще 18 ранено. Задержано более трех тысяч человек.

Сообщалось, что под контроль правоохранительных органов взяты все здания мэрий и отделений полиции республики.