Токаев призвал продолжать спецоперацию в Казахстане до полного уничтожения боевиков

07:05
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал продолжать в стране контртеррористическую операцию до полного уничтожения боевиков.
Об этом он заявил в пятницу, 7 января, в ходе совещания контртеррористического штаба, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
Он отметил, что ситуация находится на контроле, однако оружие по-прежнему применяется, кроме того, наносится ущерб имуществу граждан. Токаев также подчеркнул, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах Казахстана.
В ходе совещания президент Казахстана отметил, что ему доложили о том, что в страну начали прибывать подразделения миротворческого контингента ОДКБ, чтобы оказать содействие в наведении порядка.
Ранее республиканский телеканал "Хабар 24" со ссылкой на МВД сообщил, что в ходе спецоперации в Казахстане было уничтожено 26 вооруженных преступников, еще 18 ранено. Задержано более трех тысяч человек.
Сообщалось, что под контроль правоохранительных органов взяты все здания мэрий и отделений полиции республики.
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