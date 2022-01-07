Переброску основных сил российских миротворцев ОДКБ в Казахстан ведут с 3 аэродромов

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Основные силы российских миротворцев ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан.

Переброска происходит с трех аэродромов – в Московской, Ульяновской и Ивановской областях. Об этом в пятницу, 7 января, со ссылкой на пресс-службу министерство обороны РФ сообщает ТАСС.

В ведомстве добавили, что подразделения ВДВ из состава российского контингента миротворцев ОДКБ находятся на аэродромах погрузки "Чкаловский", "Ульяновск-Восточный" и "Иваново-Северный".

Накануне часть миротворцев прибыли в Казахстан самолетами военно-транспортной авиации ВКС России и приступили к выполнению поставленных задач.

Также в урегулировании ситуации в Казахстане задействованы подразделения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.

Беспорядки в республике начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась рассказал, что коллективные миротворческие силы в Казахстане имеют право применять оружие при нападении вооруженных банд. Он подчеркнул, что силы Организации договора коллективной безопасности не будут принимать участие в разгоне демонстраций.