Переброску основных сил российских миротворцев ОДКБ в Казахстан ведут с 3 аэродромов

06:02
Фото: ТАСС/Минобороны РФ
Основные силы российских миротворцев ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан.
Переброска происходит с трех аэродромов – в Московской, Ульяновской и Ивановской областях. Об этом в пятницу, 7 января, со ссылкой на пресс-службу министерство обороны РФ сообщает ТАСС.
В ведомстве добавили, что подразделения ВДВ из состава российского контингента миротворцев ОДКБ находятся на аэродромах погрузки "Чкаловский", "Ульяновск-Восточный" и "Иваново-Северный".
Накануне часть миротворцев прибыли в Казахстан самолетами военно-транспортной авиации ВКС России и приступили к выполнению поставленных задач.
Также в урегулировании ситуации в Казахстане задействованы подразделения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.
Беспорядки в республике начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.
Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась рассказал, что коллективные миротворческие силы в Казахстане имеют право применять оружие при нападении вооруженных банд. Он подчеркнул, что силы Организации договора коллективной безопасности не будут принимать участие в разгоне демонстраций.
Секретарь ОДКБ рассказал о работе миротворческих сил в Казахстане
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: