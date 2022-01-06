ВКС России начали переброску контингента миротворцев в Казахстан

Фото: ТАСС/Министерство обороны России

Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России перебросили в Казахстан российскую часть миротворческого контингента. Об этом сообщается на сайте ОДКБ.

В состав вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск России. Передовые подразделения уже приступили к выполнению поставленных задач.

Также в урегулировании ситуации в Казахстане задействованы подразделения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Кыргызской республики и Таджикистана.

Беспорядки в республике начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения. Президент страны Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.

