Токаев дал ряд срочных поручений по беспорядкам в Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать следственную группу для выявления причин беспорядков и привлечения виновных к ответственности. Об этом сообщается на сайте главы республики.

В состав группы войдут представители Генпрокуратуры, МВД, КНБ и других структур. Также Токаев поручил Вооруженным силам, КНБ, МВД и Нацгвардии осуществить мероприятия по повышению боевой готовности и оснащенности военнослужащих.

"Акиматам регионов обеспечить достойную материальную поддержку семьям погибших сотрудников полиции и Вооруженных сил. МЦРИАП совместно с МВД РК – на базе колл-центра 1414 организовать прямую линию для предоставления гражданам информации о пострадавших и пропавших без вести в результате действий преступных группировок", – говорится в сообщении.

Кроме того, президент поручил создать комиссии по оценке суммы ущерба административных зданий, социальных объектов и жилых домов в результате беспорядков. Специалистам необходимо стабилизировать работу коммунальных служб и общественного транспорта.

"Принять меры по оказанию государственной поддержки пострадавшим от преступных действий субъектам малого и среднего бизнеса в городе Алматы и других регионах. Нацбанку и АРФР – обеспечить восстановление стабильной и бесперебойной работы банков второго уровня и других финансовых организаций после стабилизации ситуации", – дополняется в сообщении.

Министерству иностранных дел Казахстана было поручено обеспечить поддержание постоянных связей с зарубежными странами и международными организациями, а также принять меры по защите дипломатических представительств и бизнеса.

Беспорядки в республике начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения. Президент страны Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.

