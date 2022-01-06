Токаев дал ряд срочных поручений по беспорядкам в Казахстане

10:25
Фото: ТАСС/EPA/STR
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать следственную группу для выявления причин беспорядков и привлечения виновных к ответственности. Об этом сообщается на сайте главы республики.
В состав группы войдут представители Генпрокуратуры, МВД, КНБ и других структур. Также Токаев поручил Вооруженным силам, КНБ, МВД и Нацгвардии осуществить мероприятия по повышению боевой готовности и оснащенности военнослужащих.
"Акиматам регионов обеспечить достойную материальную поддержку семьям погибших сотрудников полиции и Вооруженных сил. МЦРИАП совместно с МВД РК – на базе колл-центра 1414 организовать прямую линию для предоставления гражданам информации о пострадавших и пропавших без вести в результате действий преступных группировок", – говорится в сообщении.
Кроме того, президент поручил создать комиссии по оценке суммы ущерба административных зданий, социальных объектов и жилых домов в результате беспорядков. Специалистам необходимо стабилизировать работу коммунальных служб и общественного транспорта.
"Принять меры по оказанию государственной поддержки пострадавшим от преступных действий субъектам малого и среднего бизнеса в городе Алматы и других регионах. Нацбанку и АРФР – обеспечить восстановление стабильной и бесперебойной работы банков второго уровня и других финансовых организаций после стабилизации ситуации", – дополняется в сообщении.
Министерству иностранных дел Казахстана было поручено обеспечить поддержание постоянных связей с зарубежными странами и международными организациями, а также принять меры по защите дипломатических представительств и бизнеса.
Беспорядки в республике начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.
На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения. Президент страны Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.
МИД России призвал россиян соблюдать осторожность в Казахстане
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: