В Совфеде РФ заявили об отсутствии дополнительных решений по направлению сил в Казахстан

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас оценил возможность дополнительных решений по направлению сил ОДКБ в Казахстан.

"Договор и Устав ОДКБ ратифицированы Российской Федерацией. Никаких дополнительных решений, если мандат выдан ОДКБ, со стороны России не требуется", – сказал он РИА Новости.

Беспорядки в республике начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения. Президент страны Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.

