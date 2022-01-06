Полиция Алма-Аты заявила о ликвидации десятков участников беспорядков в городе

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Официальный представитель департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек объявила о ликвидации множества участников беспорядков в городе. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Минувшей ночью экстремистскими силами были предприняты попытки штурма административных зданий, департамента полиции Алматы, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются", – заявила представитель полиции.

По информации местного телеканала "Хабар 24", в правоохранительных органах также подтвердили факт разграбления оружейного магазина в Алма-Ате.

Беспорядки в республике начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения. Президент страны Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.