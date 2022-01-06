В Казахстане приостановили работу банки

Все финансовые организации в Казахстане, кроме Национального банка, приостановили деятельность. Об этом в четверг, 6 января, со ссылкой на пресс-секретаря республиканского Нацбанка Олжаса Рамазанова сообщает телеканал "Хабар 24".

Рамазанов отметил, что такие меры приняты в связи с проведением в стране контртеррористических операций и сбоями в работе интернета.

Беспорядки в Казахстане начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в стране временное госрегулирование цен на топливо.

В МИД РФ рекомендовали россиянам, которые сейчас находятся в Казахстане, укрыться в домах и гостиницах. В ведомстве напомнили, что в стране действует режим ЧП и комендантский час с 23:00 до 07:00.