Мировые цены на уран выросли на 8% из-за ситуации в Казахстане

04:08
Фото: depositphotos/Naypong
На фоне ситуации в Казахстане выросла стоимость урана на мировых площадках. Об этом со ссылкой на данные платформы UxC сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что накануне стоимость урана на мировых рынках выросла до 45,25 доллара за фунт. Днем ранее цена составляла 42 доллара. Таким образом, суточный рост составил порядка 8%.
Ранее сообщалось, что Казахстан в обращении к ОДКБ назвал происходящее в стране вторжением бандформирований, подготовленных за рубежом.
Как сообщил председатель совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян, организация приняла решение направить в республику миротворческие силы.
Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что люди, устроившие беспорядки, прошли серьезную подготовку за рубежом. Он добавил, что рассматривает происходящее в государстве как акт внешней агрессии.
Режим ЧП введен на всей территории Казахстана
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: