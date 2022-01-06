Мировые цены на уран выросли на 8% из-за ситуации в Казахстане

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На фоне ситуации в Казахстане выросла стоимость урана на мировых площадках. Об этом со ссылкой на данные платформы UxC сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что накануне стоимость урана на мировых рынках выросла до 45,25 доллара за фунт. Днем ранее цена составляла 42 доллара. Таким образом, суточный рост составил порядка 8%.

Ранее сообщалось, что Казахстан в обращении к ОДКБ назвал происходящее в стране вторжением бандформирований, подготовленных за рубежом.

Как сообщил председатель совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян, организация приняла решение направить в республику миротворческие силы.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что люди, устроившие беспорядки, прошли серьезную подготовку за рубежом. Он добавил, что рассматривает происходящее в государстве как акт внешней агрессии.