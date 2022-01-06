Кремль опубликовал заявление Пашиняна о направлении миротворцев ОДКБ в Казахстан

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Заявление председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ – премьер-министра Армении Никола Пашиняна о решении направить в Казахстан миротворческие силы опубликовал официальный сайт Кремля.

Ранее это заявление Пашинян опубликовал на своей странице в Facebook. Он уточнял, что силы Организации Договора о коллективной безопасности направляются в республику на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки.

Накануне в ходе совещания президент Казахстана сообщил, что обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью. По мнению Токаева, происходящее в республике – акт внешней агрессии.

Беспорядки в Казахстане начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. Токаев также ввел в стране временное госрегулирование цен на топливо.