Устроившие беспорядки в Казахстане прошли серьезную подготовку за рубежом – Токаев

05 января, 22:19
Фото: ТАСС/AP Photo/Vladimir Tretyakov
Люди, устроившие беспорядки в Казахстане, прошли серьезную подготовку за рубежом. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на совещании.
"Учитывая, что данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, и их нападение на Казахстан можно и нужно рассматривать как акт агрессии", – цитирует Токаева "Интерфакс".
Кроме того, лидер республики заявил, что рассматривает происходящее в государстве как акт внешней агрессии.
Также в ходе совещания Токаев отметил, что обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью.
"В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы", – заявил он.
Беспорядки в республике начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.
На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. Президент Токаев также ввел в стране временное госрегулирование цен на топливо.
В связи с данной ситуацией в столице республики Нур-Султане введен режим чрезвычайного положения. Аналогичные решения предприняты в отношении Алма-Аты и области, а также Мангистауской области.
Позже стало известно, что режим ЧП объявлен на всей территории Казахстана.
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