Президент Казахстана ввел режим чрезвычайного положения в столице страны

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в столице республики. Об этом сообщает ТАСС.

"В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах города Нур-Султана чрезвычайное положение", – прописано в документе.

Согласно указу, новый порядок вводится на период с 16:00 5 января 2022 года до 00:00 19 января 2022 года.

Особенность чрезвычайного положения в Нур-Султане – комендантский час. Он будет действовать ежедневно, с 23:00 до 7:00.

Ранее президент Казахстана ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской области и в Алма-Ате. В случае с Алма-Атой также был ограничен въезд и выезд из города.

Впоследствии чрезвычайное положение ввели в Алма-Атинской области республики. Об этом стало известно утром среды, 5 января.

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге, демонстранты требовали снизить ее до 50-60 тенге. Впоследствии протесты распространились в других регионах страны.

В связи со сложившейся ситуацией президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 календарных дней. Он также принял отставку правительства республики.