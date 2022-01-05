В Алма-Ате ограничили въезд и выезд из города

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Указ о введении в Алма-Ате чрезвычайного положения предусматривает ограничения на въезд и выезд из города.

"Установить ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств. <...> Ограничить въезд в город Алматы, а также выезд из него", – говорится в тексте документа, опубликованного на официальном сайте президента Казахстана.

Указом также предписано обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность, личный досмотр физических лиц, находящихся при них вещей и транспортных средств.

На период действия режима ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запрещена продажа оружия, боеприпасов, алкоголя. Кроме того, запрещено проводить мирные собрания, спортивные и другие массовые мероприятия, а также забастовки.

В Алма-Ате и Мангистауской области на период действия чрезвычайного положения введен комендантский час.

"Ввести в городе Алма-Ата на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут. Создать на период чрезвычайного положения комендатуру города Алма-Ата", – говорится в указе.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Мангистауской области и в Алма-Ате. Режим ЧП будет действовать две недели – с 01:30 среды, 5 января, до полуночи 19 января 2022 года.