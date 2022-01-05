Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской области и в Алма-Ате. Об этом во вторник, 4 января, сообщила пресс-служба администрации казахстанского лидера.

Согласно указу, режим ЧП будет действовать две недели – с 01:30 среды, 5 января, до полуночи 19 января 2022 года.

Отмечается, что режим чрезвычайного положения введен из-за обострения ситуации в целях общественной безопасности, восстановления правопорядка, законности и защиты прав и свобод граждан.

Ранее Токаев обратился к жителям Казахстана и призвал их не поддаваться на провокации. Он отметил, что завтра пройдет рабочее совещание по всем вопросам. Токаев также подчеркнул, что все законные требования и просьбы будут учтены.

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге, демонстранты требовали снизить ее до 50–60 тенге.

Токаев поручил правительству срочно рассмотреть данную ситуацию в правовом поле и с учетом экономической целесообразности. После этого в Актау прибыла правительственная комиссия, которая после встречи с протестующими объявила о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области до 50 тенге за литр.