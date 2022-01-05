Чрезвычайное положение ввели в Алма-Атинской области Казахстана

09:59
Фото: ТАСС/Zhanbyrbaevkz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алма-Атинской области. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Режим ввели в регионе с 12:30 5 января до 00:00 19 января 2022 года. Кроме того, в области также вводится и комендантский час с 23:00 до 07:00.
"В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах Алматинской области чрезвычайное положение", – говорится в указе.
2 января жители двух городов в Мангистауской области потребовали снизить цены на топливо. По их словам, стоимость литра сжиженного газа выросла с нового года вдвое – с 60 тенге до 120 тенге. Из-за этого люди с протестами вышли на улицы.
Президент Казахстана в своем видеообращении призвал митингующих не поддаваться на провокации. Токаев пообещал провести рабочее совещание по всем вопросам, а также учесть законные требования и просьбы.
4 января Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской области и в Алма-Ате. Согласно указу, режим ЧП будет действовать две недели – с 01:30 среды, 5 января, до полуночи 19 января 2022 года.
Впоследствии глава Казахстана поручил ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 календарных дней. Он также поручил рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней и ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам.
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