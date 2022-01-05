На незаконных акциях в Казахстане задержали более 200 человек – МВД страны

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В Казахстане на незаконных акциях во вторник и среду, 4 и 5 января, задержали более 200 человек. Об этом заявили в пресс-службе МВД республики, передает РИА Новости.

"За нарушения общественного порядка задержаны более 200 человек. По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования", – указали в ведомстве.

По данным МВД, проводится досудебное расследование случаев применения насилия против представителей власти. Также будут рассмотрены хулиганские действия и нападения на здания государственных органов.

Также сообщается, что протестующие нанесли телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел. Были повреждены 37 служебных транспортных средств.

Протестные акции начались в Казахстане на фоне резкого повышения стоимости газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской области и в Алма-Ате. Позднее в столице страны ограничили въезд и выезд из города.