Президент Казахстана поручил ввести временное госрегулирование цен на топливо

06:26
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 календарных дней. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
"В областях предельные цены для населения не должны превышать уровень цен на конец прошлого года", – сказал он в ходе совещания по социально-экономическим вопросам утром в среду, 5 января.
Он также поручил рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней и ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам.
По словам президента Казахстана, особая вина за протесты в стране лежит на правительстве. Токаев подчеркнул, что одна из главнейших задач исполнительной власти – сдерживание инфляции, осталась невыполненной.
Токаев также добавил, что ситуация в Алма-Аты и Мангистауской области постепенно выправляется после введения режима чрезвычайного положения.
Ранее президент Казахстана принял отставку правительства. Согласно указу, министры продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина. Временно исполнять обязанности премьер-министра будет первый вице-премьер Алихан Смаилов.
В Казахстане вспыхнули протесты на фоне повышений цен на топливо
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