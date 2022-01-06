МИД РФ призвал находящихся в Казахстане россиян укрыться в гостиницах с запасами еды

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Россиянам, которые сейчас находятся в Казахстане, рекомендуется укрыться в домах и гостиницах в связи с введением в республике комендантского часа. Об этом говорится в комментарии департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве также рекомендовали запастись продовольствием и следить за сообщениями ближайшего диппредставительства РФ. Там напомнили, что в стране действует режим ЧП и комендантский час с 23:00 до 07:00.

"Вновь рекомендуем российским гражданам соблюдать осторожность, избегать мест скопления людей, укрыться в гостиницах/домах, обеспечить запасы продуктов и воды, следить за событиями, сообщениями загранучреждений и МИД", – говорится в сообщении.

Беспорядки в Казахстане начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. Токаев ввел в стране временное госрегулирование цен на топливо.