Депутат Госдумы рассказал, что требуется для введения сил ОДКБ в Казахстан

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Силы ОДКБ находятся в постоянной готовности, для направлениях их в Казахстан не требуется разрешение российского парламента, это предусмотрено уставом организации.
Об этом рассказал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
"Специальные силы ОДКБ, они находятся в постоянной готовности, проходят учения, в том числе для таких ситуаций. Разрешение Думы здесь не требуется", – приводит его слова РИА Новости.
В четверг, 6 января, официальный сайт Кремля опубликовал заявление председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ – премьер-министра Армении Никола Пашиняна о решении направить в Казахстан миротворческие силы.
Уточняется, что силы Организации Договора о коллективной безопасности направляются в республику на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки.
Накануне в ходе совещания президент Казахстана сообщил, что обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью. По мнению Токаева, происходящее в республике является актом внешней агрессии.
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