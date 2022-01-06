Депутат Госдумы рассказал, что требуется для введения сил ОДКБ в Казахстан

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Силы ОДКБ находятся в постоянной готовности, для направлениях их в Казахстан не требуется разрешение российского парламента, это предусмотрено уставом организации.

Об этом рассказал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Специальные силы ОДКБ, они находятся в постоянной готовности, проходят учения, в том числе для таких ситуаций. Разрешение Думы здесь не требуется", – приводит его слова РИА Новости.

В четверг, 6 января, официальный сайт Кремля опубликовал заявление председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ – премьер-министра Армении Никола Пашиняна о решении направить в Казахстан миротворческие силы.

Уточняется, что силы Организации Договора о коллективной безопасности направляются в республику на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки.

Накануне в ходе совещания президент Казахстана сообщил, что обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью. По мнению Токаева, происходящее в республике является актом внешней агрессии.