Казахстан в обращении к ОДКБ назвал происходящее в стране вторжением из-за рубежа

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Казахстан в обращении к ОДКБ назвал происходящее в стране вторжением бандформирований, подготовленных за рубежом. Об этом в четверг, 6 января, сообщили в пресс-службе организации.

"В Секретариате Организации договора о коллективной безопасности подтверждают получение обращения казахстанской стороны об оказании помощи. <...> Казахстанской стороной проведены консультации <...> и направлено обращение главам государств-членов ОДКБ об оказании военной помощи", – сказал пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Ранее премьер-министр Армении, председатель совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что организация приняла решение направить миротворческие силы в Казахстан после соответствующего обращения президента этой страны Касыма-Жомарта Токаева.

Беспорядки в Казахстане начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.