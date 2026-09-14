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14 сентября, 15:40

Общество

Врачи в Подмосковье удалили фрагмент зубной пломбы из носа пациентки

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Серпуховской больницы удалили из носа женщины фрагмент зубной пломбы, пролежавший там много лет. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Пациентка сама рассказала врачам об инородном теле в носу, обнаруженном случайно при компьютерной томографии. Исследование назначил стоматолог перед имплантацией зубов. В левой гайморовой пазухе оказался фрагмент зубной пломбы, который, предположительно, попал туда при давнем лечении зуба.

Инородное тело долгое время не беспокоило пациентку, однако при осмотре оториноларинголог выяснил, что фрагмент пломбы стал благоприятной средой для развития грибковых масс внутри пазухи. Медики решили провести операцию.

Как рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Магомед Магомедалиев, специалисты провели деликатную эндоскопическую операцию – микрогайморотомию. При помощи очень тонких инструментов они аккуратно извлекли часть пломбы и убрали грибковые массы. Пазуха была промыта антисептическими растворами.

Врач отметил, что благодаря эндоскопическим методикам удается оперативно решить проблему, не совершая больших разрезов. Так восстановление проходит быстрее.

Сейчас пациентка находится в удовлетворительном состоянии, послеоперационный период прошел без осложнений. Женщина остается под наблюдением оториноларинголога.

Врачи подчеркнули, что, даже если инородное тело никак не мешает, необходимо вовремя обратиться к специалистам. Предмет может не только поспособствовать развитию инфекций, но и повредить окружающие ткани, если будет долго находиться в организме.

Ранее врачи приемного отделения Щелковской больницы во Фрязине достали из уха пациентки живого таракана. Они обездвижили его и аккуратно извлекли при помощи инструментов. После этого ушную раковину девушки обработали антисептиком. Угрозы для слуха нет.

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