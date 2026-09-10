В Приморье двухлетний мальчик съел электронную плату и попал в больницу

Фото: телеграм-канал "Минздрав Приморья"

В Приморье двухлетний мальчик проглотил электронную плату и попал в больницу. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на региональный Минздрав.

Родители заподозрили, что сын проглотил инородный предмет, и привезли его в медучреждение. Врачи провели ребенку эндоскопическое исследование пищевода и желудка – ЭГДС. В пищеводе они обнаружили электронную плату размером примерно 2 на 2,5 сантиметра.

Медики извлекли плату эндоскопическими щипцами. Процедура прошла успешно. После этого мальчика повторно осмотрели, убедились, что слизистые не повреждены, и отпустили домой вместе с родителями.

Специалисты напомнили, что мелкие предметы, особенно батарейки и детали гаджетов, нужно хранить в местах, недоступных для детей. Такие вещи могут представлять серьезную угрозу здоровью ребенка.

Ранее врачи ДНКЦ имени Л. М. Рошаля извлекли из желудка ребенка тайский амулет благополучия. Родители рассказали, что мальчик играл с фигуркой и случайно проглотил ее. После этого они сразу вызвали скорую помощь.