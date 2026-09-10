10 сентября может стать самым теплым днем месяца в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Четверг, 10 сентября, может стать самым теплым днем текущего месяца в Москве. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его прогнозу, день станет самым теплым и за неделю. В Москве столбики термометров покажут 24–26 градусов, а в Подмосковье – 22–27 градусов.

В целом в регионе установится спокойная сухая погода с переменной облачностью. Ветер будет южный, его скорость составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление начнет падать и достигнет 744 миллиметров ртутного столба, что ниже климатической нормы.

Ранее Леус заявлял, что метеорологическая осень в Москве может начаться позже. В столице в среднем начало осени уже сместилось с 24 августа на 2 сентября. При этом в прошлом году переход к осеннему сезону произошел только 24 сентября. За последние более чем 3 десятилетия средняя осенняя температура в Москве выросла на 0,5 градуса, а сильнее всего потеплел ноябрь.

