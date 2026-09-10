При атаке БЭК на набережной в Сочи пострадали 28 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В результате атаки безэкипажного катера (БЭК) на набережной в Сочи ночью 9 сентября пострадали 28 человек, сообщили в оперативном штабе региона.

Отмечается, что среди травмированных – двое детей. Всем оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящий момент госпитализированы один ребенок и трое взрослых.

Ранее сообщалось, что в ходе атаки была повреждена инфраструктура пляжа, а также прилегающий участок Приморской набережной. На место были направлены оперативные и специальные службы.

Помимо этого, при атаке украинского БПЛА произошел пожар на поврежденной электроподстанции в Геленджике. О пострадавших в результате этой атаки не сообщалось.

