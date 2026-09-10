Телеведущий Дмитрий Дибров анонсировал реалити-шоу о своей жизни

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Журавок

Телеведущий Дмитрий Дибров в интервью телеканалу Москва 24 рассказал о новом проекте – реалити-шоу, в котором будет показана его повседневная жизнь.

По словам шоумена, он хочет доказать, что в 66 лет можно выглядеть и чувствовать себя значительно моложе. Шоу будет построено по принципу классического реалити-шоу: в доме телеведущего поселится съемочная группа, которая будет фиксировать его образ жизни.

"Такой "Дом-3". Что я читаю, что я смотрю, ну и, конечно, что я пью, какими инструментами пользуюсь для похудения и сохранения иммунитета и молодости. Я бы сказал, что здоровый образ жизни будет главным сюжетным стержнем всего этого проекта", – поделился Дибров.

Отдельно он высказался о критиках в интернете. Шоумен сравнил их с дворняжками, которые "сами не в состоянии рожать сенбернаров, поэтому лают".

"Критика – это такой же литературный жанр, как новелла, роман или стихотворения. Критик – это (Виссарион. – Прим. ред.) Белинский. А в интернете не критики", – добавил телеведущий.

Смотрите полное интервью с Дмитрием Дибровым 12 сентября в 15:30 на телеканале Москва 24. Интервью также можно будет посмотреть на сайте m24.ru.

Ранее телеведущий опроверг слухи о проблемах с сердцем. На вопрос журналиста Георгия Иващенко о здоровье Дибров ответил эмоционально, добавив, что у него самое здоровое сердце на земле. После этого шоумен удалился.