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24 июня, 17:28

Шоу-бизнес

Телеведущий Дибров опроверг слухи о неподвижности своей руки

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Телеведущий Дмитрий Дибров опроверг слухи о неподвижности своей руки. По его словам, верхняя конечность "прекрасно работает", сообщает издание "Абзац".

Ранее СМИ писали, что Дибров после падения с лестницы может частично потерять подвижность руки. Ему якобы грозит отек нервных окончаний и онемение пальцев.

"У меня рука гораздо подвижнее, чем у тех, кто об этом пишет. Моя рука пишет умные вещи, а они – всякую дурость. <...> Так как им больше нечем зарабатывать на жизнь, они сами будут высасывать из заднего колпачка своей ручки всякую ересь про меня", – сказал телеведущий.

Дибров попал в больницу 21 июня. Он упал с лестницы во время отдыха в московском ночном клубе. Его бывшая жена Полина Диброва уточнила, что телеведущему провели операцию после перелома руки. Дибров уже выписан домой.

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