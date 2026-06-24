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24 июня, 17:24

Политика

Лавров заявил, что США не идут на уступки по теме навязывания гражданства детям дипломатов

Фото: kremlin.ru

Одной из проблем России в отношениях с Соединенными Штатами стал их новый подход к детям российских дипломатов. Рожденные в семьях работников консульств на территории США автоматически считаются гражданами этой страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, таким детям дают соответствующе справки.

"И пересекать границу США в любую сторону они смогут только по американским документам, как американские граждане", – отметил Лавров на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

Россия высказала свое недоумение на этот счет. Американская сторона ответила, что дипломатический иммунитет в таких случаях не действует, в отличие от консульской конвенции.

Лавров подчеркнул, что такие решения не имеют права навязывать семьям российских дипломатов. Подобной практики в мире нет.

Глава МИД РФ добавил, что пока прогресса в диалоге по этому вопросу с США не наблюдается. Также нет взаимопонимания и по общей повестке.

О том, что детям представителей российских консульств навязывают американское гражданство, еще в мае сообщала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам, такая практика существует с 2023 года.

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