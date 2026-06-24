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В МИД РФ заявили, что горячие линии между Россией и США продолжают работать
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Горячие линии между Россией и США продолжают работать. Об этом в интервью газете "Известия" заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, стороны по-прежнему придерживаются ряда официальных договоренностей в области стратегической стабильности. Сохраняют силу соглашения, касающиеся уведомлений о пусках баллистических ракет и проведении масштабных стратегических учений.
Дипломат подчеркнул, что отдельные элементы прежней архитектуры безопасности остались нетронутыми, и РФ не намерена от них отказываться, считая их роль по-прежнему значимой.
Ранее стало известно, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп согласовали новый визит американских переговорщиков по Украине Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.
Кроме того, в ходе состоявшегося телефонного разговора между лидерами Штатов и РФ было отмечено, что удары Вооруженных сил Украины по гражданским объектам в России мешают переговорам.
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