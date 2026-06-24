Москвичей предупредили о мошеннических QR-кодах в парках и на летних верандах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мошенники массово расклеивают поддельные QR-коды в парках и на летних верандах якобы для доступа к городскому Wi-Fi. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы.

"При переходе по ним вы рискуете попасть на фишинговый сайт, который может использовать ваши персональные данные в мошеннических целях", – предупредили в ДИТ.

Вместе с тем в департаменте напомнили, как подключиться к городской сети Wi-Fi безопасно. Для этого в списке доступных сетей нужно найти Moscow_ WiFi_Free, а затем пройти авторизацию в браузере через аккаунт на mos.ru либо по номеру телефона.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме в преддверии Дня молодежи. Злоумышленники начали рассылать фейковые сообщения о выплатах и грантах на обучение. Для получения средств аферисты предлагают перейти по ссылке на фишинговые сайты, копирующие государственные порталы и страницы крупных банков.