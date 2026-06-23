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23 июня, 16:49

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Эксперт Щербаченко: мошенники начали предлагать выплаты ко Дню молодежи

Россиян предупредили о мошеннической схеме в преддверии Дня молодежи

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Мошенники начали рассылать фейковые сообщения о выплатах и грантах на обучение ко Дню молодежи, который отмечается 27 июня. Об этом RT сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

Для получения выплат злоумышленники предлагают перейти по ссылке на фишинговые сайты, в точности копирующие государственные порталы и страницы крупных банков. Там жертву просят заполнить анкету с персональными данными и реквизитами банковской карты, а также провести проверочный платеж, предупредил эксперт.

По его словам, иногда аферисты просят оплатить комиссию для получения выплаты. После этого им открывается доступ к финансам жертвы.

Щербаченко подчеркнул, что для получения реальных грантов и госвыплат россиян никогда не попросят оплатить комиссию или совершить тестовый платеж – это признак мошенничества. Он посоветовал гражданам сверять адрес сайта в адресной строке и не вводить данные банковской карты на непроверенных ресурсах.

Ранее мошенники начали предлагать выпускникам школ платную пересдачу или исправление результатов экзаменов. При этом схема усилилась на фоне распространения фейковых апелляционных документов, которые генерируют нейросети.

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