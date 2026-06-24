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24 июня, 18:37

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TMZ: модель Иоланда Хадид выйдет замуж в третий раз

Модель Иоланда Хадид выйдет замуж в третий раз

Фото: ТАСС/IPA/Sipa USA

Телезвезда и модель Иоланда Хадид выйдет замуж в третий раз, сообщает TMZ.

По данным издания, Хадид приняла предложение руки и сердца от девелопера недвижимости Рэндалла Кендрика. Как рассказали источники, мужчина сделал предложение в начале этой недели, и Хадид согласилась. Информация о том, как долго пара общается, не раскрывается.

Для модели это будет уже третий брак. Первым мужем был Мохаммед Хадид, пара развелась в 2000 году. В браке у них родились девочки Джиджи и Белла, а также мальчик Анвар.

Во второй раз Хадид вышла замуж за музыкального продюсера Дэвида Фостера в 2011 году, однако в 2017-м они развелись. В январе прошлого года модель расторгла помолвку со строительным магнатом Джоуи Джинголи, с которым встречалась с 2019 года.

Ранее певица Дуа Липа вышла замуж за актера Каллума Тернера. На церемонии, которая состоялась в Мэрилебонской ратуше, присутствовали родственники и друзья. Для торжества исполнительница выбрала белый блейзер с золотыми пуговицами, юбку с ассиметричным подолом, шляпку и перчатки.

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